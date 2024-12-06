化粧品ブランド｢エスティ ローダー｣は、2024年7月に韓国の通販サイト｢KAKAO ギフトショップ｣にて先行発売を開始し、8月末までに1日300本以上の販売を記録した大人気リップ バーム｢ピュア カラー ジェリー グロウ バーム｣を2024年12月6日(金)より日本にてオンライン限定で発売いたします。ぜひ、最後までご覧ください。 1日に300本以上売れたリップバーム 価格:3,960円(税込) エステ