後発医薬品メーカーの武田テバファーマ（名古屋市）は6日、同社の全株式が、投資ファンドのジェイ・ウィル・パートナーズ（JWP）のグループへ来年4月までに譲渡されることになったと発表した。雇用は維持され、社名は来年9月に「T’ｓファーマ」になる。【写真】ジェネリック業界「勝ち目ない消耗戦」国も本当は分かっているのに武田テバの株式は、イスラエルの後発薬大手のテバファーマスーティカル・インダストリーズが51%