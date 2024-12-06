株式会社コナミデジタルエンタテインメントが、配信中のサッカーゲーム『eFootball™』、『eFootball™ ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、『ウイコレ』）、『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Ｊクラ』）の3タイトルと、人気サッカー漫画『キャプテン翼』とのコラボレーションを12月5日（木）から開始した。◆KONAMIと『キャプテン翼』の合同コラボレーション今回のコラボレーションでは、各ゲームタイト