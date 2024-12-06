¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òµòÅÀ¤È¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÀîÍÚ¹á(32)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃçÀî¤Ï¡Ö@jkt48.freya ¤È¤ÎºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬2016Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJKT48¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥«¡¼¥É¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤·¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È