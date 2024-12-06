俳優で歌手の中山美穂さんが12月6日、東京都渋谷区の自宅で死亡しているのが見つかった。54歳だった。同日正午ごろ、関係者が浴槽内で倒れているのを発見して119番通報、現場に急行した救急隊員がその場で死亡を確認した。警視庁が死因を調べている。中山さんは同日、「ビルボードライブ大阪」で「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」と題した２公演を行なう予定だったが、当日になって体調不良のため