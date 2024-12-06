昨今、企業経営においてDEI(Diversity, Equity & Inclusion)、「ダイバーシティ(多様性)」「エクイティ(公平性)」「インクルージョン(包括性)」による価値創出が注目されている。そんな中、電通グループが「オフィスカミングデー」を開催。電通を含むグループの国内事業を統括・支援するdentsu Japanが中心となって企画し、同日開催の東京・関西・中部の3オフィスを会場に約3,300人が来場した。「おもてなし」をテーマに、会社