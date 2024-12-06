台湾の頼清徳総統は、就任後初となる外遊となった太平洋の島しょ国の訪問日程を終え、台湾に戻りました。アメリカのハワイなどにも立ち寄っていて、「台湾を支持する力を結集できた」と強調しました。台湾の頼清徳総統は、外交関係のある太平洋の島しょ国を訪れる経由地として、アメリカのハワイとグアムにも立ち寄り、1週間の訪問日程を終えました。6日、台湾に戻った頼総統は、「盟友であるアメリカが党派を超えた支持を示す以外