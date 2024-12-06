TBSの「2025年1月期日曜劇場」公式Xが6日、1月スタートの日曜劇場について8日に放送される日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」内で情報解禁すると発表した。「2025年1月期日曜劇場」公式Xは「情報解禁まであと2日」と投稿。続けて「2025年1月スタートTBS新日曜劇場「」12月8日（日）よる9時52分、『#海に眠るダイヤモンド』内でついに男の正体が明らかに」と予告。「#tbs#日曜劇場#tbsドラマ#新ドラマ#学園ド