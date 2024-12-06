台湾北部・桃園国際空港に到着し、手を振る頼清徳総統＝6日（共同）【台北、北京共同】台湾の頼清徳総統は6日、太平洋の3カ国歴訪を終え、北部・桃園国際空港に帰着した。経由地の米ハワイや米領グアムでは米議会関係者と電話会談し、米台協力を確認した。頼氏は6日、パラオで記者会見し、台湾に対する「米国の超党派の支持」を強調。トランプ次期政権と「各分野での協力を深化させることに自信がある」と述べた。頼氏は5月の