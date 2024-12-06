元SKE48で女優の古畑奈和が、12月10日にデジタル写真集『FLASHデジタル写真集古畑奈和HELLO NEW ME』(光文社)を発売する。『FLASHデジタル写真集古畑奈和HELLO NEW ME』(光文社)2024年はNHK連続テレビ小説『虎に翼』への出演を皮切りに舞台・映画と着実に女優としての歩みを進めてきた古畑。約1年半ぶりのデジタル写真集となる今作では「新しい私」をテーマに、海と空がひと続きになったようなラグジュアリーなビーチハウ