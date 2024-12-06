ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:55）。11月30日（土）の放送は、俳優・アーティストの柴咲コウ（しばさき・こう）さんが登場！ ここでは、11月27日（水）にリリースした最新EP『響宴』についてや12月からスタートする全国ツアーなどについて語ってくれました。 ジョージ・ウィリアムズ、柴咲コウさん、安田レイ◆10代の