6日夕方、静岡･裾野市で、住宅と倉庫を全焼する火事があり、住人2人と通報者1人が搬送されています。警察と消防によりますと、6日 午後5時半ごろ、裾野市大畑の住宅で「玄関付近から火が見える2階まで火が上がっている」と、近隣住民から消防に通報がありました。火は、木造2階建ての住宅と倉庫を全焼し、約4時間後に消し止められました。この火事で、この家に住む80歳の男性が右腕にやけどをして病院で手当てを受けているほか、80