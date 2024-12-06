豪ドル/ドル０．６４２０近辺、上値重く推移＝ロンドン為替 豪ドルは本日の主要通貨動向で最もアンダーパフォームしている。足元では0.6417近辺まで安値を広げている。今週は豪州ＧＤＰが予想を下回ったことで、来年に入ってからの豪中銀利下げ観測が台頭している。きょうもその流れの中にある状況。 AUD/USD0.6421AUD/JPY96.65AUD/CAD0.9017