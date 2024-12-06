2024Ç¯11·î7Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1ÃúÌÜ1¡Ý2¡Ë4³¬ ¡Ö¥¹¥«¥¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊR¡Ë2024¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊâ¤­¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÂ¾¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»¨²ß¤â½¼¼Â¡Ö¸÷¤ÈÀã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÀã¤ÎÁõ¾þ¤¬µ±¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥¿¤ä¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÏËÜ¾ì¤Î¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¤â¤Î¡£µðÂç¤Ê¤ª²Û»Ò¤Î²È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤ÎÃæ¤ËÌÂ