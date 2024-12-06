image by Alienware やっぱ好きやねん。そもそもは、ゲーミングノートPCというジャンルを逸脱するパワーとディスプレイ、デッカくて重いからこその万能感に惹かれて手にしたAlienware Area-51m R2。しかも、これ、社用PCとして買ってもらったものでした。 第10世代Intel Core i9(10900K)を搭載したモンスターマシン。ただし、重量も4.7kgとモンスタ