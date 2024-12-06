¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£MV¸ø³«Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ØSCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÎStationhead¤â³«ºÅ¡ª ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬¡ÖElectricity¡×¤ÎMV¤ò12·î9Æü0»þ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ 4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSCIENCE FICTION¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖElectricity¡×¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢ー¡ØHIKARU UTADA SCIENCE FICTION T