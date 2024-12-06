Âç¿Íµ¤À¼Í¥¡¦²Öß·¹áºÚ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬6Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤¢¤¹7Æü³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¡¦»³Ìî¥Û¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¡Ë¤¬¡¢Ë¡Îá¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢µÞ¤­¤ç½ÂÃ«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤Ø²ñ¾ìÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»³Ìî¥Û¡¼¥ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À»ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤ª¤¤Âç¾æÉ×¤«¤è¡ÄË¡Îá¾å¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤­¤¿»³Ìî¥Û¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡Û¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é