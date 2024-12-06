アーセナルFWカイ・ハフェルツは、今ではミケル・アルテタのチームで欠かせない戦力となっている。昨季の移籍直後は結果を出せずに苦労したが、最終的にはリーグ戦13ゴール7アシストの活躍。現在は少しゴール数が伸び悩んでいるが、ハフェルツの仕事はゴールを決めるだけではなく、アーセナルの欠かせない戦力であることは変わりない。そんなハフェルツは『sky sports』にて、前所属のチェルシーを離れてアーセナルへ向かったのは