東京ミッドタウンは、新年を祝うイベント「東京ミッドタウンのお正月2025」を2025年1月2日(木)と1月3日(金)の2日間限定で開催する。新年祝う催しや遊べる縁日「東京ミッドタウンのお正月」は、新しい年の始まりを祝う、東京ミッドタウンの恒例イベントだ。2025年は、正月らしい華やかな催し物をバラエティ豊かに展開。また、縁日屋台や日本文化を体験できるワークショップが集まる、お正月「遊びの間！」を同時開催する。館内に獅