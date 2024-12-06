野外音楽フェス「アコチルキャンプ(ACO CHiLL CAMP) 2025〜アソブ、オドロク、フジサン、キャンプ。〜」が、2025年5月17日(土)・18日(日)の2日間、静岡・御殿場の「富士山樹空の森」にて開催される。野外音楽フェス「アコチルキャンプ」とは？2015年にスタートした「アコチルキャンプ」は、音楽フェス「ニュー・アコースティック・キャンプ(New Acoustic Camp)」から派生した野外音楽フェス。アコースティック編成で登場するアーテ