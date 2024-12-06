“12星座”をコンセプトにしたブランド「アイフレグランス(I fragrance)」のアロマフレグランスオイルが、2024年11月1日(金)より全国のセレクトショップ、コスメキッチン(Cosme Kitchen)ほかにて発売。“12星座”着想のブランド「アイフレグランス」誕生「アイフレグランス」は、“12星座”をテーマに掲げる新ブランドだ。今回はその記念すべきデビューコレクションとして、爽やかな香り立ちのアロマフレグランスオイルが登場。そ