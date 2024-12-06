½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Àè·î£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦Í­µÈ£Ô£È£ÅÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥í¥±¤ÇÂæÏÑÎ¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¹äÎÏ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂæÏÑ¤Î¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬ÍÅÀº¤µ¤ó¡×