¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Éô½ð°ÛÆ°¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¾å»Ê¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ª¤È(@oto_ppu)¤µ¤ó¤¬¡¢¿¼¤¯½ý¤Ä¤­Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£Éô½ð°ÛÆ°¤Î½éÆü¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¤ª¤È¤µ¤ó¡£¥¯¥éÅÄ²ÝÄ¹¤¬¸á¸å¤«¤é¤Î½Ð¼Ò¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÉô½ðÆâ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø°§»¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤ÆÆ±Î½¤ÎÊý¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Àµµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿Æ±Î½Ã£¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿¦¾ì¤Î¥¯