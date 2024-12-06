ËÌÆüËÜ¤Ç¿áÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢´¥Áç¤Ç¥«¥é¥«¥é¾õÂÖ¤ÎÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÈÅß¤Î±£¤ìÃ¦¿å¡É¡£ÂÐºö¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ö¥ë¡×»þ´ü¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÀÈëÅª¤Ê·Ê¿§¢£Åß¤ÎÃ¦¿å¡¢¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©Åìµþ¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï31¡ó¡£¼¾ÅÙ¤¬50¡ó¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï6Æü¤Ç2½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£´¥Áç¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÍÆþ¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£60Âå¡Ö¤Î¤É¤â´¥Áç¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Î¤É¤â´¥¤­¤Þ¤¹¤·¡¢¤Î¤É¤â´¥Áç