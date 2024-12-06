Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â­¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Q¡§ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¾¼ÏÂ34Ç¯À¸¤Þ¤ì½÷À­¤ÇÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·