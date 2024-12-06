¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦¥«¡¼¥ë¥½¥ó»á¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏµÄÏÀ¤Î¾ì¤Ç¤ÏÍ§¹¥Åª¤À¤¬¡¢¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦¥«¡¼¥ë¥½¥ó»á¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¥í¥·¥¢¡¦¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¡Ö»ä¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢µÄÏÀ¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÍ§¹¥Åª¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ