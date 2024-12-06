Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¹â¸«ÐÒÎ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¿Í¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¡¢¾¡Íø¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤¥Ó¡¼¥È¤ËÆùÇ÷¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSPORTS BEAT supported by TOYOTA¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 10:00¡Á10:50¡Ë¡£11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëMLB¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ËÄ©Àï¤ò