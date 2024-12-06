秋田朝日放送 発達する低気圧の影響で県内は荒れた天気となりました。しけで冬の風物詩ハタハタの漁に出られない漁港もありますが、男鹿市ではハタハタの豊漁を願い神事が行われました。 にかほ市では１２月の観測史上最大となる３１．２メートル、秋田市では２９．７メートルの最大瞬間風速が観測されました。日本海にある低気圧が発達しながら北日本を通過し県内は荒れた天気となりました。 山沿いの地域で