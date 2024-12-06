©ABCテレビ 今年、記念すべき２０回目を迎えた「Ｍ-１グランプリ」。出場者数は昨年より１，７９０組も増え、１万３３０組と、遂に１万組を突破した。過去もっとも苛烈をきわめることになったこの戦いを見事勝ち抜いた３０組と、ワイルドカード枠で復活した１組を合わせた３１組が準決勝に進出。今年も “とにかくおもしろい漫才”で「Ｍ-１グランプリ」優勝を目指し、決勝進出をかけて戦いに臨んだ。 準決勝のＭＣを