¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¥á¥í¥¤¥º¥à¡×¤Ï10·î¤ËÅìµþ¡¦Âå´±»³UNIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØMulasaki Ima LIVE 2024 ¡ÈEpisode 0+¡É¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡ª »ç º£¤¬12·î13Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥á¥í¥¤¥º¥à¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö¥á¥í¥¤¥º¥à¡×¤Ï10·î¤ËÅìµþ¡¦Âå´±»³UNIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØMulasaki Ima LIVE 2024 ¡ÈEpisode 0+¡É¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÃæÆÇÀ­¤Î¹â¤¤°ì