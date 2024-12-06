¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/06¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬6Æü¡¢Æîº»ÎÉ¡¢º´ÌîÎè±÷¡ÊGENERATIONS¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡×¡Ê12·î9Æü¤è¤ë9»þ¡ÁÁ´8ÏÃ¡¿ABEMA¡¦Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¡ËÇÛ¿®Ä¾Á°¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£ÉÍÎ®À±¡õÆîº»ÎÉ¡¢¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤ÇÀÜ¶á¢¡²£ÉÍÎ®À±¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¥ª¥Õ¥¡¡¼¼õ¤±¤¿ÍýÍ³ËÜºî¤Ï¡¢Æ±Ì¾¤Îwebtoon¤ò¤â