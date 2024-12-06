脚本家の北川悦吏子さんが６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。５４歳で急死が報じられた中山美穂さんを悼んだ。 【写真】Ｘで中山美穂さんを追悼した北川悦吏子さん 北川さんが原作・脚本・監督を務めた映画「新しい靴を買わなくちゃ」（２０１２年公開）では、中山さんが主人公の勅使河原アオイを演じた。また、２００１年に脚本を担当したテレビドラマ「Love Story」でも中山さんを主人公・須藤美咲役に迎えてい