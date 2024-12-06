女優、歌手の坂巻有紗（24）がこのほど、5日発売の週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮 GIRL Vol.21」に登場。チューブトップやレオタード姿など、「昭和レトロ」を体現した大胆カットを多数披露した。 【写真】大胆衣装で昭和レトロを体現した坂巻有紗「国宝級の女神」すぎる！！ 「仮面ライダーガッチャード」で悪役を演じて話題となった坂巻。今回は昭和