Ãæ¹ñÂçÎ¦Âç³ØÂåÉ½ÃÄ¡¢½¼¼Â¤ÎÂæÏÑË¬Ìä½ª¤¨¤ë5Æü¡¢ÂåÉ½ÃÄ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢ÂçÎ¦¤Î³ØÀ¸¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿°ÆÆâ¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«¤»¤ëÂæÏÑ¤Î³ØÀ¸¡£¡ÊÂæËÌ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/ÄÄ·¯¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÂæËÌ12·î6Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¶²ÚÂç³Ø¤Î¶¦»ºÅÞ°Ñ°÷²ñ½ñµ­¤Ç¹»Ì³°Ñ¼çÇ¤¤Îî¹Í¦¡Ê¤­¤å¤¦¡¦¤æ¤¦¡Ë±¡»Î¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¡Ë¤òÃÄÄ¹¤È¤¹¤ëÂç³Ø¶µ°÷¡¦³ØÀ¸40¿Í¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬5Æü¡¢ÂæÏÑÃÏ¶è¤Ç¤Î¸òÎ®¤È»²´Ñ¤ò½ª¤¨¡¢¶õÏ©ËÌµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÀ¶²Ú¡¢ËÌµþ¡¢ÉüÃ¶¡¢Ãæ»³¡¢Þ¶¹¾¡¢Ê¡·ú»ÕÈÏ