2024Ç¯¤Ï¥³¥á¤ò¼è¤ê¤Þ¤¯¾õ¶·¤¬·è¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12·î¸½ºß¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡Ä¡Äº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ï1Ç¯¤Ç1.5ÇÜ¤Ë Çã¤¤ÊªµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡ÒºØÆ£ µ×Èþ»Ò ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ó¡Ö°ì»þ¤ÏÅ¹Æ¬¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥³¥á¡£¿·ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤È¶¦¤ËÅ¹Æ¬¤Ë¤Ï¼ïÎàË­ÉÙ¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê