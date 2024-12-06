³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¥æ¡¼¥¶¡¼3960Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢20Âå¡Á30Âå¤Ç¡Ö¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¡¢²áµî¤ËÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ä