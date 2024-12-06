¶¶¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¶âÂ°À½¤ÎÈÄ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë½»¤à40ºÐ¤ÎÃË¤¬ÄÉÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï9Ç¯Á°¤«¤é575Ëç¤ÎÈÄ¤Ê¤É¤ª¤è¤½1620Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢´¹¶â¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ô2024Ç¯12·î6ÆüÊüÁ÷¡Õ