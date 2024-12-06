ÇÐÍ¥¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê¤ß¤ä¤»¡¦¤ê¤å¤¦¤Ó¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! µÜÀ¤LOCKS!¡×¡ÊËè½µ¿åÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¡¢µÜÀ¤¤¬¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¡Ê1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡Ë¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡×¡Ê1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é·èÄê