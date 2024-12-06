Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡È¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë2024Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï¿Íµ¤¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÈÖÁÈ¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç´ó¤êÆ»¤ÎÎ¹¡Ù¤È¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡Ù¤â²Ã¤¨¤ÆÊüÁ÷ÏÈ¤òÎòÂåºÇÄ¹¤Î8»þ´Ö¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢12·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡Ù¤ËÂ³¤­¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Ù¼ç±é¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Ù·³ÃÄ¡ÊÅÄÃæ·½¡¢ÆâÅÄÍ­µª¡¢ÎëÌÚ¹À