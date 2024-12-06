¹­Åç»Ô¤Ï½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤Ê¤É¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´ÛÅì´ÛÃÏ²¼1³¬¤Î²ñµÄ¼¼¤Ê¤ÉÌó500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò²þ½¤¤·¡¢Àß¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤Ê¤É¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤ò¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¤¬AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤äVR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£¾¾°æ»ÔÄ¹