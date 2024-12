POP UP NEXTは、さくらももこ原作の人気作品『コジコジ』のイベント「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」を東京ソラマチ®にて開催中です。 COJI-COJI THE NONSENSE WORLD POP UP NEXTは、さくらももこ原作の人気作品『コジコジ』のイベント「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」を東京ソラマチ®にて開催中。完売していた日程を含む一部日程のチケットの追加販売を2024年12月6日(金)18:00より開始しました。また