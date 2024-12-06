Â­Íø»Ô¤ÎïÇ°¤»û¡Ê¤Ð¤ó¤Ê¤¸¡Ë¤Ç¡¢¼ùÎð¤ª¤è¤½£¶£°£°Ç¯¤ÎÂç¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬²«¶â¿§¤ËÀ÷¤Þ¤êË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹ñÊõ¤ÎËÜÆ²Á°¤Ç²«¶â¿§¤Îµ±¤­¤òÊü¤ÄÂç¥¤¥Á¥ç¥¦¡£¹â¤µ¤ª¤è¤½£³£°¥áー¥È¥ë¡¢´´¤Î¼þ¤ê¤Ï£¸¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¶­Æâ¤Î¼ùÌÚ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤­¤¯ïÇ°¤»û¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÄ¹Ç¯¡¢ÍîÍë¤«¤é·úÊª¤ò¼é¤ëÈòÍë¿Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Â©¤ò»ß¤á¤Æ´´¤ò£³¼þ¤¹¤ë¤È¾å¤«¤éÇò¥Ø¥Ó¤¬Íî¤Á