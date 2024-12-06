¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤¬ºòÇ¯¡¢·×£²£²²¯£±£´£´£²Ëü±ß¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯Ê¬¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Î½¸·×¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±¤Î£³£°£¸»ÙÉô¤Ç¡¢¤¦¤Á£´£±»ÙÉô¤Ï¡¢»ÙÉô¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤Ë¡¢·×£²²¯£³£²£¸£¹Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸¥¶â³Û¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÄÂ¼·ûµ×¡¦¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤Î»ÙÉô¡Ê·×£´£¹£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¤Î»ÙÉô¡Ê·×£´£±£³£´Ëü±ß¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚµª¡¦¸µ