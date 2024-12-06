メ～テレ（名古屋テレビ） 今年のノーベル平和賞を受賞した「日本被団協」。授賞式を来週に控える中、三重県津市では広島で被爆したピアノのコンサートが開かれました。 10月、広島・長崎の被爆者でつくる全国組織「日本被団協」がノーベル平和賞を受賞。 来週開かれるノーベル賞授賞式に先立ち、三重県には被爆の傷跡を残す「あるもの」が到着しました。 広島から届いたのは、1台の「ピア