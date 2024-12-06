メ～テレ（名古屋テレビ） 被害を防いだのは、ベトナム人女性の機転でした。愛知県警は江南市のコンビニエンスストアで働く女性店員らに、特殊詐欺被害を未然に防いだとして感謝状を贈りました。 愛知県警江南警察署から感謝状が贈られたのは「セブンイレブン江南村久野町平松店」のアルバイト、ヴ・ティ・トゥ・チャンさん(27)と「いちい信用金庫江南支店」の行員、遠藤丈也さん(28)です。 遠藤さんは、来店した70