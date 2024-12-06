¡ÚPOP UP PARADE ¼¯ÌîÀé²Æ L size¡Û 2025Ç¯6·î È¯ÇäÍ½Äê 12·î6Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï ²Á³Ê¡§8,800±ß ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPOP UP PARADE ¼¯ÌîÀé²Æ L size¡×¤ò2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£12·î6Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¼¯ÌîÀé²Æ¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£»Ø