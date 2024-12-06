¤¢¤¹7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Øº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ìMTG¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍËÁ°11¡§55¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥ß¥Ë¥¹¥«¥®¥ã¥ë¤Îº£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¢77ºÐ¼ã¼ê·Ý¿Í¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÊÂ¤ÖËèÇ¯¹±Îã¡Ö¥æ¡¼¥­¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡Ö´Ñ¤Æ¤¿¤ï¡Á¡×¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¤«¤¹¡£°ìÊý¡¢¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Öegg¡×