¡È¥ß¥Ý¥ê¥ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿ºÝ¤Ëë¾Êó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤è¤ê¡Ë¡§º£¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡£º£¤Ï¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤¿¤¯Ìµ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤ÈÆ±´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹¸ýÇî»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë