Photo: 小暮ひさのり もはやライフラインになった「スマートフォン」。万が一の時には、スマートフォンの充電切れが起こることを考えると防災バッグに加えておきたいのが「ソーラーパネル」です。最近では苦なく持ち運びできるサイズ感のもので、手軽に発電できるようになりました。そこで、今回は手軽で次世代なソーラーパネルを3つ紹介します。Ankerの小脇に抱えられるソーラーパネル