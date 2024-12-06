»°½Å¸©¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸©Æâ¤Ç¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¥¢¥é¡¼¥È¡×Ãí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·§ÌîÇÀÎÓ»öÌ³½ê´ÉÆâ¤Ç¤Ï·§Ìî»Ô¡¢¸æÉÍÄ®¡¢µªÊõÄ®¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥Þ¥¢¥é¡¼¥È¡×Ãí°ÕÊó¤ò11·î30Æü¤Ë°ìÅÙ¤Ï²ò½ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ÉÆâ¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó¡¢Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·§Ìî»Ô¤Ç¡¢º£·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆ»¤ÎÆ»Ï©ÏÆ¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ